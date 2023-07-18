Belediye Başkanı Turgay Genç'ten 'değişim' açıklaması

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) değişim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç, CHP'nin gündeminde Mart ayında yapılacak yerel seçimler ve gün geçtikçe kötüye giden ekonominin olması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:05
Belediye Başkanı Turgay Genç'ten 'değişim' açıklaması
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TV100’de yayınlanan gazeteci Gürkan Hacır’ın sunduğu “Taksim Meydanı” programına gazeteci Barış Yarkadaş’a gönderdiği mesajla katılan Turgay Genç, CHP’de değişim tartışmalarının partiye zarar verdiğine dikkat çekti. 

Genç’in açıklamaları şu şekilde:

“Değişim tartışmaları partimize ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na zarar veriyor, seçmenin moralini bozuyor. Bu tartışmalar yüzünden genel seçimlerin sağlıklı bir değerlendirmesini yapamadık. Bu tartışmalar yüzünden ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu, üst üste gelen zamları konuşamıyoruz. Parti içi tartışmaların öne çıkarılması, Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu haksızlık bizi kamuoyu önünde küçük düşürüyor. Yerel seçimlere hazırlanmamız gerekirken biz şu an farklı bir gündem içerisindeyiz.”


Turgay Genç CHP değişim

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