Belediye başkanı tutuklanan Esenyurt’ta siyasi partiler ‘Kayyuma geçit yok’ mitingi yaptı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in çarşamba günü hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle “PKK/KCK terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı çağrıyla yurttaşlar, Özer’in tutuklanmasına ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı dün saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Geniş katılımın olduğu halk buluşmasına çok sayıda CHP ilçe örgütüyle beraber DEM Parti, TİP, Sol Parti başta olmak üzere pek çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Buluşmada ilk olarak söz alan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kısa bir konuşma yaptıktan sonra kürsüye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları’nı davet etti. İktidarın Kürt sorunu konusundaki tutumunu eleştiren Hatimoğulları, “Barışı, uzlaşıyı sağlamış Esenyurt Belediyesi’nden ne istediniz? Neden belediye başkanına şafak operasyonu çektiniz? Dönüp size ‘Hangi iç barıştan bahsediyorsunuz’ diye sormazlar mı?” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özer’in tutuklanmasını ve belediyeye kayyum atanmasını darbe olarak nitelendirirken “Cumhuriyetimiz iki gün önce 101’inci yılını kutladı. Her türlü kötülükler karşımıza çıktı. Terörle karşılaştık. Ama yılmadık. Bu darbeye karşı dimdik ayaktayız, biriz birlikteyiz, hep beraberiz” diye konuştu.

AKP’DEN 10 KİŞİ KALMAZ

Özer’in gözaltına alınma biçimini de eleştiren Özel, “Ahmet başkanın ilk kez gördüğü bir kitap taslağını bile dosyaların içine eklediler. Tutuklama sırasında, onunla görüşmüş bununla görüşmüş, 10 yıl önce kimin teröristlerle konuştuğuna bakarsak AKP’den FETÖ örgütüyle ilişkili olmayan 10 kişi kalmaz 10 kişi” dedi.

Kamuoyundaki erken seçim beklentilerine de değinen Özel, erken seçimin ve sineyi milletin birbirine karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek “Sineyi millet demek erken seçim demek değildir. 90 gün sonra ara seçim demektir. Bu tuzağa kimse düşmesin” ifadelerini kullandı. Özel, buluşmada son olarak CHP kurmaylarının yarın Ahmet Özer’i Silivri’de ziyaret edeceğini ve ardından grup toplantısını orada başlatacaklarını açıkladı.

‘SANDIKTA KAYBETTİKLERİNİ YARGIYLA KAZANIYORLAR’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması sonrası, CHP’nin çağrısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen buluşmada konuştu.

Kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Benim uzun yıllardır tanıdığım, bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü uyduruk sebeplerle tutuklayıp Esenyurt’u kayyuma emanet ettiler. 31 Mart gününden bugüne hep aynı uygulamaları sandıkta kaybettiklerini yargı aracılığıyla geri almadılar mı? Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar ama yapamayacaklar” dedi. Özer hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösteren İmamoğlu, “Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici uygulamaların altında kalacaklar. Bunlar yalanı, iftirayı, uydurmayı, yemek gibi yiyorlar. Ahmet Özer ile terör örgütü arasında varmış gibi gösterilen, gösterilmek istenen ilişkinin kanıtı olarak ortaya konulan yedi sayfalık iddiayı akşam 10 dakikada okudum. Hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım” dedi. Türkiye’nin sorunlarının çözümünü gizli saklı hesaplarda değil ortak değerlerde aradıklarını ifade eden İmamoğlu, kendisi hakkında açılan “ahmak davasına” da tepki gösterirken “Buradan söz veriyorum: Ben sizinle uğraşacağım. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyetin ve demokrasinin çürütülmesine asla seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞA POLİS ABLUKASI

CHP, halk buluşması için ilk olarak yurttaşları kayyum atanan Esenyurt Belediyesi’nin önüne davet etti. Ancak sabah saatlerinden itibaren belediye binası ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri dahil yüzlerce polis ekibi belediye binasını ve çevredeki cadde ve sokakları ablukaya aldı. Bunun üzerine buluşmanın yeri Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirildi.