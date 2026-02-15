Cumhuriyet Gazetesi Logo
Belediye başkanı tutuklandı: Görele’de CHP’li 2 meclis üyesi istifa etti

15.02.2026 19:05:00
İHA
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılacak başkan seçimi öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) iki meclis üyesi istifa etti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınmıştı. 

Belediye Meclisi'nde 16 Şubat Pazartesi günü yapılacak başkan seçimi öncesinde CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e düşerken, AKP'nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.

