Belediye başkanlarına gözaltı... CHP'den ilk tepki: 'Borsayı düşündüğünüz kadar...'

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında CHP'li Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin ayrıntılar henüz netleşmemiş iken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, gözaltı kararlarının Cumartesi günü yapılmasına dikkat çekti.

"BORSAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR..."

Günaydın operasyonlara ilişkin gösterdiği tepkide, "Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarımız gözaltında. Birisi Adana gibi Başkan, diğeri 6 Şubat depreminde 'unutulan Adıyaman'ın' kahramanı.. Borsayı düşündüğünüz kadar adalet kaygınız olsaydı keşke... Bir milleti böyle teslim alamazsınız, alamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından operasyona tepki gösterdi.

Bulut, şu ifadeleri kaydetti:

''Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınması, yargıyı sopa haline getiren iktidarın muhalefete yönelik sistematik ve kirli operasyonlarının yeni bir parçasıdır. Halkın sandıkta açıkça ortaya koyduğu iradeyi hazmedemeyenler, siyasi rakiplerini hukuk eliyle susturmaya, sindirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Sandıkta yenemeyince adliye koridorlarına sığınan, yargıyı bir intikam aracı olarak kullanan bu anlayış, ne hukuka ne demokrasiye ne de milletimizin vicdanına sığar. Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe, halkın iradesine yapılan bu açık saldırıya asla boyun eğmeyeceğiz."

Bulut bir sonraki paylaşımında ise, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Siyasi intikam amacıyla yargıyı sopa yapanların derdi hukuk değil, kendi iktidarlarını korumak. Millet iradesine darbe vuran bu kirli düzene asla boyun eğmeyeceğiz!" dedi.

"MİLLETİN OYUNU DEĞİL, SARAYIN BUYRUĞUNU TANIYOR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise operasyonun ardından Halk TV'ye konuştu.

Emir, şöyle konuştu:

"Kendini yargıdan, hukuktan, halkın iradesinden üstün sayan gözü dönmüş Erdoğan'ın talimatıyla bu kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ve farklı belediyelerdeki yol arkadaşlarımız gözaltına alındı.

Hem de TBMM’den Yargıtay’a, büyük üniversitelerden hastanelere kadar devletin dört bir yanından ihale alan, 19 Mart darbesi günü gazetelerde “çete lideri” diye manşetlere yazılan, saraya uzanan kirli ortaklıkları olan ve 2 ayda tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleriyle...

Ülkede kendisinden başka seçilmiş bırakmamaya and içen bu zihniyet, milletin oyunu değil, sadece sarayın buyruğunu tanıyor.

Yargıyı, iktidarını sürdürebilmek için sopa gibi kullananlar, günü geldiğinde gerçek adaletin önünde hesap verecek!

Tarih sizi bir devrin utancı, bir halkın sırtına saplanmış hançer olarak yazacak.

Ne bu halk unutur, ne bu adaletsizlik yanınıza kâr kalır!"









"AYNI ZAMANDA HALK TV'YE, SÖZCÜ TV'YE KARARTMA CEZASI VERİLİYOR"





CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Seçilmiş iradeyi gasbedemezsiniz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Başkan Vekilimiz Ahmet Şahin’in gözaltına alınması, MİLLETİN TERCİHİNE doğrudan yapılan bir saldırıdır. Sandıkta tecelli eden iradeyi hazmedemeyenler, demokratik meşruiyeti yok sayarak siyasi rakiplerini yargı eliyle susturmaya, sindirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Yargı, iktidarın gölgesinde bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adalet mutlaka tecelli edecek. Milletimizin vicdanında mahkum olan bu anlayış tarihin kara sayfalarındaki yerini alacaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: "Sandıktan çıkamayanlar, seçme hakkına pusu kuruyor. Devleti mafyalaştıranlar, şimdi halkın iradesine çökmeye çalışıyor. Ama başaramayacaklar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: "Manavgat, Adıyaman, Adana, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili, gözaltına alınıyor. Aynı zamanda Halk TV’ye, Sözcü TV’ye onar gün karartma cezası veriliyor. Bütün bunlar, ülkeye çöken sarayın 19 Mart cuntacıları ile gerçekleştirdiği devam eden darbenin yeni ve ağır bir dalgası. Ama sizin cuntanıza teslim olmuyoruz. Bu halk size teslim olmaz. Darbenin karşısında, Belediye Başkanlarımızın, halkımızın iradesinin yanındayız."