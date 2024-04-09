Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
AKP’den MHP’ye geçen Bolvadin Belediyesi’nin yeni başkanı Derviş Aynacı, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı.
31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin adayı Derviş Aynacı yüzde 41,45 oy oranı ile Bolvadin Belediye Başkanı seçildi.
Derviş Aynacı, önceki dönem AKP’nin yönettiği belediyenin borçlarının yer aldığı pankartları belediye binasına astı. Belediye kasasında ‘sıfır’ lira kaldığı belirtilen pankartta 424 trilyonluk borcun varlığı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın...'
- 'O görevlerini bir an önce iade et...'
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- AİHM'den Osman Kavala kararı!
- YSK'den ret yağmuru!
- İlk kırılma İYİ Parti’de
- İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- ‘Uyarıları dikkate alın’