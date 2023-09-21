Belediye, davalık alanı 345 milyona satışa çıkardı
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum’da tartışmalı şekilde imar verdiği 19 bin metrekarelik davalık konut alanını, 345 milyon lira bedelle satışa çıkardı.
Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, “İmar planları, belediye başkanının keyfine göre belirlenemez” dedi.
Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Memişoğlu şunları söyledi:
“Samsun Büyükşehir
Belediyesi’nin
yaptığı arazi taşıma
işlemi hukuka, İmar
Kanunu’na, Mekânsal
Planlar Yönetmeliği’ne
aykırıdır. Orası vadidir.
Yeşil alan olarak
kalmak zorundadır. Su
baskınları açısından
risklidir. Konuta
dönüştürülmesinin
kamu yararı yoktur.
İmar planları belediye
başkanının keyfine göre
yapılamaz.”
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- Haber hesaplarının yöneticilerine gözaltı
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Önce otomobil, sonra minibüs çarptı
- 'Minik serçe' parayı az buldu
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Fed faiz kararını açıkladı