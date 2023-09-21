Belediye, davalık alanı 345 milyona satışa çıkardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum’da tartışmalı şekilde imar verdiği 19 bin metrekarelik davalık konut alanını, 345 milyon lira bedelle satışa çıkardı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00
Belediye, davalık alanı 345 milyona satışa çıkardı
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Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, “İmar planları, belediye başkanının keyfine göre belirlenemez” dedi.

Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Memişoğlu şunları söyledi:

“Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı arazi taşıma işlemi hukuka, İmar Kanunu’na, Mekânsal Planlar Yönetmeliği’ne aykırıdır. Orası vadidir. Yeşil alan olarak kalmak zorundadır. Su baskınları açısından risklidir. Konuta dönüştürülmesinin kamu yararı yoktur. İmar planları belediye başkanının keyfine göre yapılamaz.” 


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