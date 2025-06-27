Belediye-İş’ten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a çağrı: Samimiyseniz, gelin İzmir halkı önünde imzaları atalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye –İş Sendikası arasında geçen dönem imzalanan toplu sözleşme ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin açıklamalarına bordro ile yanıt verdi.

Tugay’a yanıt Belediye-İş Sendikası’ndan geldi. Sendikadan yapılan açıklamada Tugay’ın kamuoyunu yanlış rakamlarla manipüle ettiği savunuldu.

Açıklamada, “Sayın Cemil Tugay’ın söylediklerinin aksine İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON, İZDOĞA ve İZULAŞ şirketinde çalışan sendikamız üyesi işçilerin aylık ücretleri 55-65 bin TL’dir. Cemil Tugay’a çağrımızdır. Eğer Belediye-İş üyesi işçilerin aldığı en düşük işçi maaşının 132 bin TL olduğunda ısrarcıysanız. Tamam o zaman gelin. İddia ettiğiniz 132 bin TL’yi 90 bin olarak kabul edelim, eylüldeki enflasyon zammından da vazgeçelim. Eğer çözüm iradeniz varsa, samimi teklifimizi sunuyoruz. Gelin İzmir halkı ve basının önünde samimiyetle imzaları atalım” denildi.