Belediye meclisinde gerginlik: AKP'li başkanvekili yurttaşlar için 'tipi bozuk' dedi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'ın meclis toplantısını izlemeye gelen vatandaşlara "Yavaş gelirken bir de tribünleri dolduruyorsunuz tipi bozuk adamlarla, bunlar sizin teşkilat üyeniz de olabilir" sözleri tartışma yarattı.

Yalçın'ın sözlerine tepki gösteren ABB Meclisi Başkan Vekili Ertan, şunları söyledi:

"Burada Nihat Bey burada dünkü yukarıda bizi izleyen arkadaşlarla ilgili böyle 'tipi bozuk' insanlar ifadesini ben kendisine yakıştıramadım. Allah'ın yarattığı hiçbir kulu kimse küçümseyemez. Bu kişiliğe göre karakteriyle fiziği ile ilgili böyle ifadeler kullanmak bir kibir göstergesidir. Allah'ın yarattığı kul kardeşim. Ona kimse bir şey diyemez."