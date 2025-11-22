Belediye meclisinde gerginlik: AKP'li başkanvekili yurttaşlar için 'tipi bozuk' dedi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.11.2025 13:57:00
ANKA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde "tipi bozuk" tartışması yaşandı. ABB Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, toplantıyı izlemeye gelen yurttaşlar için "Yavaş gelirken bir de tribünleri dolduruyorsunuz tipi bozuk adamlarla, bunlar sizin teşkilat üyeniz de olabilir" diyen AKP Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'a "'Allah'ın yarattığı hiçbir kulu kimse küçümseyemez" diye tepki gösterdi.

Yalçın'ın sözlerine tepki gösteren ABB Meclisi Başkan Vekili Ertan, şunları söyledi:

"Burada Nihat Bey burada dünkü yukarıda bizi izleyen arkadaşlarla ilgili böyle 'tipi bozuk' insanlar ifadesini ben kendisine yakıştıramadım. Allah'ın yarattığı hiçbir kulu kimse küçümseyemez. Bu kişiliğe göre karakteriyle fiziği ile ilgili böyle ifadeler kullanmak bir kibir göstergesidir. Allah'ın yarattığı kul kardeşim. Ona kimse bir şey diyemez." 

