Belediyede çalışan kadınlara çirkin iftiralar... CHP'li belediye başkanı Ahmet Aras suç duyurusunda bulundu

Sosyal medyada 'operasyonel' paylaşımlar yapmasıyla bilinen 'Ankara Kuşu' isimli hesabın Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kadın personellere yönelik iftira içerikli paylaşımın ardından harekete geçildi.

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınların onurunu hedef alan sapkın bir karalama girişimiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Mahkemede hesabını verecekler. Kadınların onuru ve şerefiyle kimse oynayamaz hukuk sürecini başlattık" ifadelerine yer verdi.

Aras, şunları söyledi:

“Belediyemiz personeli kadınların onurunu ve namusunu hedef alan, hiçbir dayanağı olmayan, cinsiyetçi ve sapkın iftiralar içeren FETÖ zihniyetli bu paylaşımları asla kabul etmiyoruz.

Bu karanlık zihniyete karşı hem şahsım hem de kurumum adına hukuki süreci başlattık.

Kimsenin kadınlarımızın onurunu ve Muğla’nın itibarını zedelemesine izin vermeyeceğiz."