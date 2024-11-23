Belediyelerin yetkisini kısıtlayan yasa teklifi komisyondan geçti, muhalefet tepkili

Yayınlanma: 23.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.11.2024 - 04:00

AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na verilen “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” önceki gün TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklif, daha önce Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği belediyelerin yetkisinin kısıtlanmasına sebep olabilecek maddeleri ve Türkiye Çevre Ajansı’na (TÜÇA) verilen yetkileriyle dikkat çekti. Görüşmeler sırasında muhalefet partileri söz konusu maddelere tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: “2002’de iktidar olduğunuzda yetkiyi merkezden alıp yerele vermekten bahsediyordunuz ama yerelleri kaybettikçe bütün yetkiyi merkeze toplamaya başladınız. Yani siz seçim kaybettikçe yerel yönetimlerin yetkisini azaltıyor, bütün yetkiyi bakanlıklarda ve cumhurbaşkanlığında toplamak için kanun yapıyorsunuz.”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: “Türkiye Çevre Ajansı vergi toplayacak, harç alacak, bağış alacak ama kamunun diğer kurumları gibi Sayıştay denetimine tabi olmayacak. Sayıştay’a mali yetkili bir firma tarafından belirlenen denetleme bilgisini bilgi olarak gönderecek. Yasa metnine göre Türkiye Çevre Ajansı özel şirkete ortak olabilir. Sayın başkan, soruyorum: Kim bu özel şirket?”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış: Anayasa’ya aykırılıklarla dolu içerikteki maddelerle karşı karşıyayız ve, neredeyse çoğunda yerel yönetimlerin yetkilerinin merkeze alınmasıylaalakalı. Çok ince nüanslarla bunu sinsice gerçekleştiren kanun teklifiyle karşı karşıyayız. İleriki süreçlerde yetki karmaşası ve işlemler yapılırken vatandaş ile yerel yönetimler ve bakanlık arasında sorun yaşanacağını net görebiliyoruz.”