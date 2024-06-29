Beş milletvekilinin istifa ederek AKP’ye katılacağı iddia edildi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:00

İYİ Parti’de Koray Aydın’ın istifası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bazı kurmaylar, Aydın’ın istifasıyla partideki çöküşün hızlanacağını ifade ediyor. Parti kaynakları, teşkilatların içinin boşalacağını kaydederken Meclis’teki koltuk sayısının da alarm verdiğini kaydediyor. Aydın’a yakınlığıyla bilinen dört vekilin istifaya hazırlandığı öne sürülüyor. İçinde Ahmet Ersagun Yücel’in de bulunduğu beş milletvekilinin AKP’ye katılacağı iddia ediliyor.

‘KALE İÇTEN YIKILIYOR’

Aydın’ın istifasının ardından ilk istifa da eski genel başkan Meral Akşener’in “kızım” dediği GİK üyesi Sevin Çağlayan’dan geldi. Çağlayan da Aydın gibi “Akşener- Erdoğan görüşmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti. Çağlayan’ın CHP’ye katılması bekleniyor. Aydın’ın ekibinden yer alan 27. Dönem Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral da istifasını duyurdu. Oral, “İYİ Parti Saray rejimine ve tek adam zihniyetine karşı son kale olma vasfını sürdüren tek parti iken maalesef bu kale içten yıkılmaya başlamıştır. Akşener kendisine inanan, dava arkadaşlarına ikna edici bir açıklamayı dahi çok görmüştür. Parti yönetimi de net bir tavır koymadı” eleştirisini yaptı.