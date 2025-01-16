Beşiktaş operasyonunun ardından CHP yeni yol haritasını ‘güçlü direniş’ olarak belirledi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Parti meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ilk gün yaptıkları bazı değerlendirmeleri anımsatan PM üyeleri, “İktidarın asıl derdi İstanbul. Sürekli bir kumpas ve itibarsızlaştırma çabasındalar. Beşiktaş’a yapılan operasyon üzerinden gündeme gelen şirketin kamudan ve AKP’li belediyelerden aldığı ihaleleri zaten açıkladık. Bu işi tutup da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlama niyetleri de olabilir. Zaten belediyeyi her koldan baskı altına almak istiyorlar. Biz de her ihtimale karşı süreci İstanbul’dan takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu kapsamda Özel’in bugünden itibaren gelecek hafta salı gününe kadar İstanbul’da olacağını söyleyen partililer, “Genel başkanımız günlük programlarını sürdürecek. Yine halkın gündemini konuşacak. Ama Beşiktaş’taki haksızlığı da yerinde takip etmiş olacak. Meclis’te çalışmaları biten arkadaşlarımız da yanlarında olacak. Yani CHP güçlü bir şekilde İstanbul’da olacak” bilgisini paylaştı.

GÖÇMEN SORUNU KONUŞULDU

Kurmaylar partinin erken seçim çağrısı kapsamındaki kırmızı kart eylemlerinin büyüyerek devam edeceğini söyleyerek “İktidar sahte gündemlerle vatandaşı oyalamaya çalışsa da ne Suriye meselesi karın doyuruyor ne de insanlar belediyelerimize yapılan bu operasyonlara kanıyor” dedi.

Öte yandan, toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Suriyeli göçmenler üzerine bir sunum yaptı. İktidarın göçmenlerin geri dönüşü konusunda etkili bir adım atmadığını söyleyen CHP kurmayları, “Toplantıda geri dönüşle ilgili düşüncelerimizi, göç politikası nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikirlerimizi paylaştık. Sığınmacıların geçici koruma statüsünün kaldırılması, makul bir süre içinde ülkelerine dönüşleri için teşvik edici tedbirlerin alınması, kapalı nüfus sayımı yapılması gibi önerilerimiz var. Burada iktidarın ‘Başımızın üstünde yerleri var’ gibi sözlerinin göçmenlerin burada kalmasını teşvik edici laflara döndüğünü de görülüyor. Bu nedenle göçmenlerin dönüşünü teşvik edici bir planın acilen açıklanması gerekiyor” dedi.

Özel ve başkanlar saat 14.00’te Beşiktaş Belediyesi önünde olacak. Özel burada başkanlarla birlikte yurttaşlara seslenecek.