'Beşiktaş Soruşturması'nda iddianame tamamlanıyor: 'Bazı başkanlar dosyadan ayrıldı' iddiası!

Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak bilinen dosyada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanının tutuklandığı soruşturmada, ana iddianamenin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Akpolat, hakkında yöneltilen “suç örgütüne üye olmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “haksız mal edinmek” iddiaları kapsamında 17 Ocak 2025’te tutuklanmıştı.

Dokuz aydır Silivri Cezaevi’nde bulunan Akpolat’ın dosyasında iddianamenin Başsavcı Vekilliği incelemesinde olduğu, onay sürecinin ardından kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Mandacı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan iddianame hazırlanmış, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Ağustos’ta bu iddianameyi kabul etmişti.

“BAZI BAŞKANLAR İDDİANAMEYE DAHİL EDİLMEMİŞ OLABİLİR”

Avukat Hüseyin Ersöz, X hesabından yaptığı açıklamada, ana dosya olan 2024/236201 numaralı soruşturmanın 17 Ekim 2025 itibarıyla kapandığını, bunun iddianamenin hazırlandığı ya da mahkemeye gönderildiği anlamına geldiğini iddia etti.

Ersöz ayrıca aynı gün 2025/234859 numarasıyla yeni bir dosya oluşturulduğunu vurgulayarak, bunun “tefrik” işlemi olabileceğini ifade etti.

Bu durumun, bazı belediye başkanlarının ana dosyadan ayrıldığı ve iddianameye dahil edilmemiş olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

“Bu kişiler hakkında ileride ayrı iddianameler hazırlanabilir ya da dosyalar belediyelerin bulunduğu illerdeki savcılıklara gönderilebilir. Ayrıca yeni dosya üzerinden başka operasyonlar yapılma ihtimali de göz ardı edilmemelidir” diyen Ersöz, sürecin ‘Adil Yargılanma Hakkı’, ‘Özgürlük Hakkı’ ve ‘Makul Sürede Yargılanma Hakkı’ bağlamında yeni tartışmalar doğurabileceğini kaydetti.

Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak isimlendirilen dosya (2024/236201) kapsamında Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları tutuklanmıştı.



DURUŞMA TARİHİ YAKINDA AÇIKLANACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Rıza Akpolat hakkındaki iddianamenin kısa sürede tamamlanacağını, onay sürecinin ardından mahkemenin duruşma tarihini belirleyeceğini ifade etti.