'Beşli çete'den Limak'ın kamudan aldığı ihaleler ortaya çıktı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:58

Daha önce Kolin’in aldığı ihaleleri gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şimdi de Limak İnşaat’ın ihalelerini mercek altına aldı. Kamuoyunda ismi, “Beşli çete” olarak anılan şirketlerden birinin de Limak olduğunu belirten Emir, şirketin 2011-2022 döneminde kamudan 7 milyar 728 milyon 974 bin TL’lik ihale aldığını söyledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Limak’ın yüklenicisi olduğu 25 kamu ihalesinden 20’sini tek başına üstlendiğini ifade eden, beş ihalede ise iş ortaklığına gidildiğini kaydeden Emir, toplam 7,7 milyar TL maliyetli ihalelerin 5,8 milyar TL’lik bölümünün, pazarlık yöntemiyle alınan ihalelerden oluştuğunu söyledi.

CHP Milletvekili Murat Emir, Limak İnşaat’ın üstlendiği kamu ihalelerini gündeme getirdi. Limak’ın 2011 ve 2022 yıllarını da kapsayan 12 yılda 25 kamu ihalesini sonuçlandırdığını açıklayan Emir, ihalelerin toplam sözleşme bedelinin de 7,7 milyar TL olduğunu belirtti.

YARISI PAZARLIK İLE

Emir, Limak’ın kamudan aldığı ihalelerin gerçekleştirme yöntemini de paylaştı. Buna göre, sonuçlanan 25 ihaleden 14’ünün yöntemi, “İhaleyi istenilene verme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi oldu. Verilere göre, sekiz ihalede açık, üç ihalede ise “Belli istekliler arasında” yöntemine başvuruldu.

Limak’ın pazarlık yöntemiyle aldığı 14 ihalenin detaylarını da paylaşan Emir, şunları söyledi:

“Limak, pazarlık yöntemi kullanılan 14 ihaleyi de tek başına üstlenmiş. İhalelerin en maliyetlileri ise Devlet Su İşleri’nden alınmış. Kayıtları incelediğimizde, Limak’ın DSİ’den toplam maliyeti 3 milyar TL’ye yakın beş ihale aldığını görüyoruz. Diyarbakır’a inşa edilen bin yataklı şehir hastanesinin ihalesi de 1 milyar TL’ye Limak’a verildi. Veriler, kamu kaynaklarının müteahhitlere ölçüsüzce verildiğini ortaya koyuyor.

Limak’a pazarlık ile verilen ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 5,8 milyar TL. Bu hesapla şirket, kamudan aldığı 7,8 milyar TL’lik ihalenin 5,8 milyar TL’sini pazarlık ile almış. Pazarlık yöntemli ihalelerde kamu lehine indirim oranı ise yüzde 20 gibi görece düşük oranda gerçekleşmiştir.”