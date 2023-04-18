Beton ekonomisi: Finans merkezi açıldı ama nüfusun yüzde 98’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 06:33

Devasa finans merkezine sahip olacak Türkiye’de yurttaşın hali ise tam tersi. Ülkede yaklaşık 8 milyon işçi 8 bin 506 lira olan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlar da eklendiğinde sayı 9-10 milyona çıkıyor. Toplam 16.1 milyon işçinin 3’te 2’si ya asgari ücretli ya da asgari ücretin biraz üzerinde ücret alıyor. Asgari ücret ise açlık sınırının altında. Türk-İş’in araştırmasına göre açlık sınırı 9 bin 426 lira. Yoksulluk sınırı ise 30 bin 701 lira. Sadece bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” yani yaşamını sürdürebilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı aylık 12 bin 266 lira.

AKP’NİN İTİRAFI

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarıldığı yasa teklifinin görüşmeleri sırasında AKP’lilerin verdiği bilgiye göre, ülkedeki 3 milyon 762 bin emeklinin aylığı 6 bin 500 liranın altında. 8 milyon 139 bin kişinin aylığı 7 bin liranın altında. 8 milyon 796 bin kişinin aylığı 7 bin 500 liranın altında. 9 milyon 898 bin kişinin aylığı 8 bin liranın altında. Ülkede 15.6 milyon emekli var. AKP’nin açıklaması dikkate alındığında, ülkedeki yaklaşık 10 milyon emeklinin aylığı 8 bin liranın altında. Bu itiraf, 10 milyonun üzerinde emeklinin aylığının 9 bin 426 lira olan açlık sınırının altında olduğunu da gösteriyor. Başka bir ifadeyle 10 milyonun üzerinde emekli açlık sınırının altında. Memurlarda ise ortalama ücret 12 bin 572 TL ile 31 bin liraya ulaşan yoksulluk sınırının çok altında.

KAHREDEN RAKAMLAR

Tüketici Hakları Derneği’nin, Mart 2023 itibarıyla 4 kişilik hanenin gelirini dikkate alarak yaptığı hesaplamaya göre, nüfusun yüzde 60.4 dolayında kesimi yani 51 milyon 600 bin kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Derneğe göre, nüfusun yüzde 37.6’sı yani 32 milyon 150 bin kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Dernek, “Kısaca, nüfusun yüzde 98’i yani 83 milyon 750 bin kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır” değerlendirmesini yapıyor.