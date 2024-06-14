‘Beton kalitesi elle un ufak olacak kadar kötü’

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş Onikişubat’taki 69 kişinin can verdiği Hacı Ömer Apartmanı’yla ilgili iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede binanın kolonundan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede beton kalitesinin elle un ufak edilebilecek kadar kötü olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca kullanılan betonun içinde bolca deniz taşı çakılı da tespit edildiği ve demirlerin tamamının da nevrüzsüz olduğu belirtildi. Ayrı ayrı 22.5 yıla kadar hapsi istenen sanık müteahhitler Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular, Tevfik Tepebaşı ve Süleyman Kemal Duyar, 2 Ekim’de yargıç karşısına çıkacak.