Beykoz’da kulisler hareketli: İstifalar, tutuklama ve AKP iddiaları

10.09.2025 17:48:00
Ufuk Sepetci
Beykoz’da CHP’de istifa zinciri büyüyor. Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in ardından Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurdu. Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tahliyesinden 30 saat sonra yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e yakın kaynaklar ise Köseler’in istifalara tepkisini ve “AKP’ye geçecek mi?” sorularını yanıtladı.

CHP Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in dün akşam partisinden ayrıldığını açıklamasının ardından, bu kez iki meclis üyesi daha istifa etti. Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, kararlarını sosyal medya hesaplarından duyurarak CHP ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

İstifaların yankısı sürerken Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yeniden tutuklanması ilçedeki siyasi tansiyonu daha da artırdı. Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 187 gün tutuklu kalan Köseler, geçtiğimiz cuma günü serbest bırakılmış, ancak yaklaşık 30 saat sonra yeniden gözaltına alınarak Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Köseler’in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Başkan istifalara ilişkin, “Özlem Hanım ziyarete gelmedi, bizimle çok iletişime geçmedi. Son bir aydır bu yönde iddialar konuşuluyordu. Bu nedenle çok şaşırmadım ama üzüldüm” değerlendirmesini yaptı.

''KESİN BİR DİLLE REDDETTİ''

Aynı kaynaklar, Köseler’in AKP veya MHP’ye geçeceği yönündeki iddiaları ise “Kesin bir dille reddettiğini” ifade etti.

Öte yandan Köseler’in geçtiğimiz ay içerisinde kamuoyuna Özlem Vural Gürzel ile ilgili iddiaları mektup yazarak duyurmayı düşündüğü, ancak parti hiyerarşisi açısından bunun uygun olmayacağını değerlendirerek vazgeçtiği belirtildi.

