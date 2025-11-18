Beykoz sahilinde yapılacak otel inşaatı için 10 milyon dolar rüşvet istendiği öne sürüldü: Şartlı bağış ‘rüşvet’ sayıldı

Firmanın İBB’ye yurt yaptırılması için verdiği şartlı bağış, İBB meclisinde CHP ve AKP gruplarının oybirliği ile kabul edilmişti. Ancak söz konusu bağış, ruhsat düzenleme tipi gerekçe gösterilerek iddianamede “rüşvet” şeklinde yer aldı. Savcılığın “rüşvet” olarak nitelendirdiği, Torunlar firmasının “şartlı bağış” teklifi, İBB meclisinin 17 Ekim 2024 tarihli toplantısında görüşüldü.

Yurt yapımı için iki ayrı kalemde (80 milyon TL ve 250 milyon TL) şartlı bağış protokolü hazırlanarak ilgili komisyona gönderildi. Rapor komisyondan oybirliği ile İBB Meclisi’ne gelirken ilgili komisyonda bulunan beş CHP’li üyeye karşılık üç AKP’li üye, rapora şerh düşme hakları olmasına karşın onay verdi.

Rapor daha sonra İBB meclisinde yapılan oylamayla oybirliği ile kabul edildi.

İMAMOĞLU DETAYI

Söz konusu olay iddianamede, 23 Haziran, 10 Temmuz, 27 Temmuz ve 19 Ağustos’ta dört farklı etkin pişmanlık ifadesi verdikten sonra eylül ayında tahliye edilen İBB harita mühendisi Yakup Öner’in ifadelerine de yansıdı.

Öner, 23 Haziran tarihli ifadesinde, projeye verilen yapı ruhsatı için Torunlar tarafından yapılan uzatma başvurusunun hukuken haklı olduğunu ve belediyenin başvuruyu reddetmesi halinde açılacak davanın kaybedilebileceğini belirten bir raporu Ekrem İmamoğlu’na sunduğunu öne sürdü.

İfadesinde, yaklaşık 2-3 hafta sonra şirket tarafından arandığını belirten Öner, “hak edilen ruhsatın verilmesinde herhangi bir menfaat beklenmediği” için kendisine şirket tarafından teşekkür edildiğini ve şirketin söz konusu yurdu “şartlı bağış” kapsamında yapacağını kendisine bildirdiğini dile getirdi.