Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Çağlayan Adliyesi'nde

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Çağlayan Adliyesi'nde
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:29

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şüpheli sıfatı ile ifadeye verecek.

Güney ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.


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