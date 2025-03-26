Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Çağlayan Adliyesi'nde
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şüpheli sıfatı ile ifadeye verecek.
Güney ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
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