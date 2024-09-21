Beyoğlu Belediyesi’nin birimleri, hükümet konağından zorla çıkartıldı

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Beyoğlu Kaymakamlığı, 30 yılın ardından 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nin birimlerini, ortak kullandıkları hükümet konağı binasından zorla tahliye etti.

Önceki akşam belediyeye iletilen tahliye yazısıyla birlikte belediye yöneticilerinin kaymakamlık binasında bulunan belediye birimlerine girişleri engellendi. Bina içerisinde kalan belediye personelinin de dışarı çıkmasına izin verilmedi. Gece boyunca devam eden gerginliğin ardından dün sabah saatlerinde belediye birimlerinin tahliyesi için çalışmalara başlandı. Beyoğlu Belediyesi, yurttaşların mağdur olmaması için bina önünde kurduğu çadırda hizmetlerini sürdürdü.

Zorla tahliyeye sert tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Halkın sandıktaki tercihiyle bir hesaplaşma var ama yapılanlar bizim hizmet aşkımızı daha da perçinliyor” dedi. Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Belediyeyle defaatle iletişime geçilmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen taşınmamıştır” denildi. Kaymakamlığın açıklamasında belediyeye tahsis yapılmadığı sadece mutabakat bulun-duğunun belirtilmesine karşın 15 Ocak 2024 tarihli Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy imzalı belge aksini gösteriyor. Hükümet konağının kullanımına ilişkin yönetmeliğin “Bakım onarım hizmetleri” başlığı altında “Hükümet konağı binası kullanım alanının 7000 metrekaresi kaymakamlığa, 1400 metrekaresi Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edildiği için ortak kullanım alanları mevcuttur” ifadesi yer alıyor.

Sosyal yardım desteği için gelen ve boşaltılmış belediye birimiyle karşılaşan yurttaşlar, “Bizi mağdur ediyorsunuz. Bu ayrımcılık nereye kadar?” sözleriyle tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘Halkın iradesiyle göreve gelen yöneticilere yönelik takınılan bu düşmanca ve rövanşist tutum, halkın kendisini yok saymak; devlet kurumlarını siyasi ajandalarla yönetmek maksadıyla halkı cezalandırmaktır” dedi.

İMAMOĞLU: ARAMIZDAKİ FARK BU



Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat’ta sivil toplum kuruluşları üyelerine konuştu. Yerel seçimler öncesi Beyoğlu Belediyesi’nin (o dönem AKP’li) restore ettiği kışlanın bir bölümüne belediye tabelası diğer bölümüne de kaymaklık tabelasının asıldığını belirten imamoğlu şöyle konuştu: “Beyoğlu belediyesini CHP kazanınca çıkın deniyor. Seçimden 2 ay önce tabela asmışsın! Bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir. Vali de kaymakamın da utansın. Benzeri bir davranışı, benim partilim yapsın, onun karşısına dikilmeyen İmamoğlu namerttir. Onun bunun çocuklarının vakıflarına verilen yapılardan çıkartalım da millete kazandıralım diye uğraşıyoruz. Bunlar da milletin kurumundan alalım diye uğraşıyorlar. Aramızdaki fark bu.”

