Beyoğlu’nda seçimi CHP kazandı

23.08.2025 04:00:00
Ufuk Sepetci
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yerine CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu başkan vekili oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 27 Ağustos’taki mitingin Beyoğlu’da yapılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 15 Ağustos’taki operasyon kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 44 kişi hakkında yürütülen soruşturmada 17 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127’nci ve Belediye Kanunu’nun 47’nci maddelerine dayanarak Güney’i görevinden geçici olarak uzaklaştırdı.

Beyoğlu Belediyesi’nde dün yapılan seçimde CHP grubu avukat Sefer Karaahmetoğlu’nu, AKP grubu ise Süleyman Baba’yı aday gösterdi. Son ve dördüncü tur sonucunda CHP’nin 16, AKP’nin 14 oy almasıyla salt çoğunluk sağlanamayınca, CHP’nin adayı Karaahmetoğlu başkan vekilliğine seçildi. Seçimin ardından konuşan Karaahmetoğlu, “Burada bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar onun izinden devam edeceğiz” dedi.

YENİ MİTİNG ADRESİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 27 Ağustos Çarşamba yapılacak yeni miting adresinin Beyoğlu olacağını duyurdu.

