Biber gazı fırsatçılığı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.10.2024 - 04:00

Peşi peşine gelen kan dondurucu kadın cinayeti ve tacizi haberlerinin ardından kendilerini daha güvende hissetmek isteyen kadınlar, internet üzerinden biber gazı ve elektro el feneri gibi ürünlere talep gösterdi. Son 48 saat içerisinde pek çok farklı platformda satılan biber gazı ve elektro el feneri ürünleri tükendi. Satışı devam eden ürünlere ise satıcılar tarafından zam yapıldı. Bir e-ticaret sitesinde dün sabah saatlerinde 299 TL’ye satılan ikili biber gazları, önce 399 TL’ye daha sonra da 489 TL’ye satılmaya başlandı. Benzer fırsatçılıkların, 469 TL’den satılırken satıcı tarafından 550 TL’ye yükseltilen elektro el fenerinde de olduğu görüldü.