Bıçaklanarak öldürülen market çalışanı Aydın Karay'ın ailesinden adalet çağrısı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

İstanbul’da bir markette çalışan Aydın Karay, geçen yıl Yusuf Ceyhun Türkgenç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karay yaşamını yitirirken Türkgenç tutuklandı. Türkgenç hakkında “kasten öldürme” suçundan açılan davanın üçüncü duruşması önceki gün Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 7 Ocak 2025 tarihine ertelenirken Türkgenç’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

‘ONU ZAR ZOR OKUTTUM’

Cumhuriyet’e konuşan anne Fatma Karay, “Olay günü Yusuf Ceyhun Türkgenç kasiyerle tartışıyor. Sonra aralarındaki tartışmadan sonra kasiyer de kafa atıyor. Bu kişi düşüyor yere ve ‘Göreceksiniz tekrar geleceğim’ diyor. O arada oğlum hiç oralarda değil, olaya şahit bile olmamış. Oradaki çalışanlar kasiyeri götürüp aşağı depoya kilitliyorlar. Bu sanık 10 dakika sonra satın aldığı bıçakla geri geliyor. O esnada oğlumu görüyor ve ona saldırıyor. Hastaneye götürene kadar oğlum vefat etti. Onu zar zor okuttum. Adalet okudu, çok çalışkandı” diye konuştu.

‘18 SUÇTAN DOSYASI VAR’

Sanığın sicilinin olduğunu belirten anne Fatma Karay, “18 suçtan dosyası var. 10 tanesini eski kız arkadaşı hakaretten ve şiddetten dolayı açmış. Sanık savunmasında o gün içkili olduğunu söylüyor. Ayrıca sanık olaydan sonra elinde kanlı bıçakla eski kız arkadaşını aramış, ‘Böyle bir şey yaptım ölmese bile yarın gideceğim kaburgalarını kendi ellerimle kıracağım’ demiş. Artık bu kişiler artık aramızda dolaşmasın. Bu kişi dışarı çıkarsa değil bir kişi, yüz kişiyi öldürür” diyerek adalet çağrısında bulundu.

