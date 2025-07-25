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Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Yahya Üstün'e THY’de üst düzey görev!

Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Yahya Üstün'e THY’de üst düzey görev!

25.07.2025 12:40:00
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Haber Merkezi
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Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Yahya Üstün'e THY’de üst düzey görev!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Kartal İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı olan Yahya Üstün, THY İletişim Başkanı olarak atandı.

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği görevini yürüten Yahya Üstün’ün THY İletişim Başkanı olarak atandığını duyurdu.

THY İcra Komitesi'nin kararıyla Basın Müşavirliği birimi "İletişim Başkanlığı" olarak yeniden yapılandırılırken, bünyeye ayrıca "İnşaat ve Emlak Başkanlığı" adıyla yeni bir birim daha eklendi.

Yahya Üstün, yeni yapıda İletişim Başkanlığı görevini üstlenerek, THY'nin kurumsal iletişim stratejisinden sorumlu olacak.

Yahya Üstün’ün adı kamuoyunda daha önce de sıkça gündeme gelmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Kartal İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı olan Üstün, geçmişte birçok şirkette yönetici pozisyonunda yer alması ve bu görevlerden huzur hakkı alması nedeniyle eleştirilmişti.

'TOPLAM MAAŞI 1 MİLYON TL!' İDDİASI

Airporthaber'in kurucusu Ali Kıdık'ın haberine göre, bu değişiklikle birlikte Üstün'ün maaşı 1 milyon lira oldu. Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Böylelikle ilk başkan da kendisi oldu ve maaşı en az bir milyon oldu. Rakamla da şöyle yazılıyor. 1.000.000 

Kaç asgari ücret ediyor siz hesaplayın. Yahya Üstün'ün 41 ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım. Kaç tanesi kaldı kendisine sormak isterdim!"

 

İlgili Konular: #Bilal Erdoğan #Yahya Üstün

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