Bilal Erdoğan'ın çağrısına yanıt geldi: 'Endişelenmesin, kendisi de kapitalizm de kaybedecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "kapitalizmin insanlık değerlerinden uzaklaştırdığına ve kapitalizmle mücadelenin önemine" vurgu yaptığı konuşmasına komünistlerden yanıt geldi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından Erdoğan'a "Endişelenmesin, kendisi de kapitalizm de kaybedecek" başlığıyla verilen verilen yanıtta şöyle denildi:

"AKP Genel Başkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan'ın "siyaset" turları hızlanırken, İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile düzenlenen etkinlikte "kapitalizmden" dert yanması büyük bir komedi.

Emperyalizmin her türlü gücü ile ittifak arayışında olan, NATO'nun Türkiye'de "zirve" yaparak bölge ülkelere göz dağı vermesine sebebiyet veren, İsrail'in bir numaralı ticaret ortağı olan AKP’li bir ismin, "kapitalizmden" endişe duymasına gerek yok.

Erdoğan’ın parçası olduğu AKP kapitalizmin bir numaralı temsilcisidir. O yüzden Bilal Erdoğan endişe edecekse kapitalizmin zaferinden değil, kaybetmesinden endişe duysun.

Kendisine hatırlatmak isteriz: Merak etmeyin, kapitalizmi yenecek "büyük insanlık" hala var. O iş bizim işimiz!"

BİLAL ERDOĞAN NE DEDİ?

Bilal Erdoğan bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İTO'nun desteğiyle düzenlenen 11'inci İstanbul Publishing Fellowship'te (İPF) yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi yapay zekanın bu kadar konuşulduğu bir zamanda da 'Acaba yapay zeka ve robotlar dünyayı gerçekten ele geçirecek mi? İnsanlara gerçekten galebe çalacak mı' diye düşünürken ben daha sahici bir kaygıyı taşıyor ve çevremle paylaşıyorum. O da insanın insanlığını yitirmesi, insanın insanlığından uzaklaşması, insanın adeta bir robot gibi belli hassasiyetlerini, belli duygularını, sevgisini yitirerek yeni bir varlığa evrilmesi. Sanırım asıl buna karşı dikkatli, tedbirli olmamızı gerektiren zamanlardan geçiyoruz. Bunu oluşturanın, bizi buraya getirenin bu kapitalist paradigma olduğunu düşünüyorum. Bu kapitalist düzen maalesef bütün ilişkilerimizi yapılandırdığı gibi aynı zamanda insanı da yeniden yapılandırıyor, insanı da insan yapan değerlerinden uzaklaştırıyor. Ve eğer buna karşı aktif mücadele veren bir zümre olmazsa, insanlığa bununla ilgili bir uyanış mesajı vermeye çalışanlar olmazsa, sanırım bu mücadeleyi kaybetmemiz çok da uzak olmasa gerek."