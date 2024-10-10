Bilişim uzmanları Discord’a erişim engeli getirilmesini değerlendirdi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya platformu Discord’a erişimin engellendiğini söyledi ve “Toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz” dedi.
Dünya genelinde yaklaşık 150 milyon aktif kullanıcısı bulunan ABD merkezli iletişim platformu Discord’a Rusya’da erişim engeli getirilmesinden bir gün sonra Türkiye’de de aynı karar uygulandı. Platforma Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ve birbiri ardına yaşanan olaylarla gündeme gelen mesajlaşma platformla ilgili bilişim uzmanı Ahmet Alphan Sabancı değerlendirmelerde bulundu. Sabancı, “Eğer gerçekten bir çözüm üretilmek isteniyorsa işin teknoloji veya platform değil, sosyal, eğitim ve toplumsal bilinçle alakalı boyutuna bakılması gerek. Adalet sisteminin nasıl işlediğine odaklanılması gerekiyor” dedi. Sabancı, Discord’un yasaklanmasıyla birlikte, platformu kullananların mağduriyet yaşadığını ifade etti. Sabancı “Kişisel olarak ben, şu an ortaklaşa işler projeler yaptığım dünyanın dört bir yanından insanla konuştuğum topluluklardan dışarıda kalmış durumdayım. Onlarla iletişime geçebilmek için farklı yollar bulmak zorunda kalacağım. Yasaklamak bir çözüm değildir” ifadelerini kullandı.
İKİ GÖZALTI VAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram üzerinden suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan iki çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer iki çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağı belirtildi.
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