Binali Yıldırım: 'Tüm seçimler önemli ama 2023 seçimleri daha önemli'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:47

Sivas’ın Suşehri ilçesinde AKP İlçe Başkanlığını ziyaret eden AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Enflasyon ve hayat pahalılığının üstesinden geleceklerini söyleyen Binali Yıldırım, pahalılığın nedeninin "dünyadaki muazzam talebe karşı yetersiz arz"dan kaynaklandığını öne sürdü.

Yıldırım “2000’li yılların başında buralara teröristler cirit atıyordu. Karadeniz geçişleri bu bölgeden yapılıyordu. Az mı vatandaşımız şehit oldu. Elhamdülillah bugün bunları konuşmuyoruz. Terör artık ülkemizin birinci sorunu değil. Birinci sorunumuz; enflasyon var, hayat pahalığı var, zorluklarımız var, bunların farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin pandemiden dolayı ayarı bozuldu, çivisi çıktı. Pandemide, üretim yapılamadı, hizmet üretilemedi, tedarik zinciri kayboldu. Şimdi muazzam bir talep ve yetersiz arz var. Bunun neden olduğu bir hayat pahalılığı oldu. Ama bütün bunların üstesinden gelecek bir siyasi irade var, bundan haberiniz olsun. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler, bugüne kadar birçok badireden ülkemizi çıkarttığımız gibi bu badireden de elhamdülillah çıkartacağız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

"2023 SEÇİMLERİ TÜM SEÇİMLERDEN DAHA ÖNEMLİ"

2023 seçimlerine değinen Yıldırım, bu seçimin tüm seçimlerden daha önemli olduğunu belirterek “Tüm seçimler önemli ama 2023 seçimleri daha önemli. Çünkü 2023 seçimleri üzerinde bazı planlar var. Plan şu ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı gönderelim’, tamam da kardeşim, gönderelim de ne yapacaksınız. Sonrası için bir düşünceniz var mı, planınız var mı? Yok. Neden yok, onu bize söylemediler. Neyi söylediler. 'Tayyip Erdoğan’ı gönderin'. İyi gönderelim de 'ne yapacağız' diye sormadınız mı? Bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin topraklarında hür ve bağımsız yaşayan yerli ve milli herkesin hakkıdır, görevidir. Ama kökleri dışarıda olan, ülkenin birliği beraberliği, bölünmez bütünlüğüne karşı tavır koyamayan, bölücülere göz kırpan, müzmin düşmanlara umut veren hiçbir siyasi eylem ve girişim bu ülkede yer bulamaz. Bunu herkes böyle bilsin” şeklinde konuştu.



