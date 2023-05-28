2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bingöl Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bingöl'de ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Bingöl'de ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Bingöl'de ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Bingöl'de kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:02
Bingöl Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bingöl'de ne kadar oy aldı?
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Bingöl'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS BİNGÖL CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Bingöl'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BİNGÖL'DE NE KADAR OY ALDI?

Bingöl'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 68.08 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BİNGÖL'DE NE KADAR OY ALDI?

Bingöl'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31.92oy aldı.

14 MAYIS BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİNGÖL'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de yüzde 65.12 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİNGÖL'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'de yüzde 32.56 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN BİNGÖL'DE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Bingöl'de yüzde 1.94 oranla oy aldı.

 


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