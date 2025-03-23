Binlerce yurttaş Saraçhane'de toplandı: İBB binası önünde Gençliğe Hitabe okundu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurttaş, Saraçhane'ye akın etti. Öte yandan, önseçim saatinin uzatılması nedeniyle Saraçhane miting saati 20.30'da gerçekleşecek.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yurttaş Saraçhane'ye akın etti.
CHP'den, İstanbullulara Saraçhane'ye sahip çıkma çağrısı yapıldı.
ATATÜRK'ÜN GEÇLİĞE HİTABE'Sİ OKUNDU
İBB binası önünde toplanan binlerce yurttaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini okudu.
MİTİNG SAATİ DUYURULDU
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı önseçim saatinin 19.00'a kadar uzatılması nedeniyle, Saraçhane mitingi 20.30'da gerçekleşecek.
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