Bir ayda ikinci kez... Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir ayda ikinci kez mazbatasını aldı.

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını bugün (24 Ekim Cuma) saat 11.00’de Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.

Çelik mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"CHP İKTİDARA YÜRÜYÜNCE, ERKEN SEÇİM İSTEYİNCE..."

"31 Mart'ta CHP birinci parti olunca, CHP iktidara yürüyünce, erken seçim isteyince kongre ve kurultaylarımıza davalar açılmaya başlandı" diyen Çelik, "CHP İstanbul'a kayyum atandı, 5 bin polisle il binamıza geldiler. Türk demokrasisine yakışmayan manzaralar yaşandı" dedi.

29 EYLÜL'DE DE MAZBATA ALMIŞTI

29 Eylül'de de, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanıp Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından yapılan olağanüstü kongrede yeniden seçilen Özgür Çelik, mazbatasını alıp eski İstanbul İl Başkanlığı binası olan Sarıyer’deki Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’ne gitmişti.

İMAMOĞLU'NUN DURUŞMASI İÇİN ADLİYEYE GEÇECEK

Mazbata töreninin ardından CHP heyeti, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun saat 15.00’te görülecek davasını takip etmek üzere Büyükçekmece Adliyesi’ne geçecek.