Bir BAE yetkilisi, ‘casusluk’ konusu ile ilgili Cumhuriyet’e konuştu: ‘Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz, başsavcının düzelttiği yanlış anlaşılmadan daha büyük’

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) son dönemde, önceki yıllardaki kötü ilişkilerin yaralarını sararken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz salı günü, “Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratına mensup 4 kişinin, Dışişleri Bakanlığı, savunma sanayisi kuruluşlarında görev yapan yöneticiler ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik veri derlemeye çalıştığını tespit ettiğini” duyurdu.

Birkaç saat sonra bu açıklamayı geri çeken Başsavcılık, konunun BAE ile irtibatlı olmadığını söyledi. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, “Şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir” açıklamasını yaptı.

‘İLİŞKİLERİMİZ YANLIŞ ANLAŞILMADAN B ÜYÜK’

Konu ile ilgili BAE Başsavcısı’nın Türk makamlarla telefon görüşmeleri yaptığı da Emirlik medyasında yer alırken, bir BAE yetkilisi Cumhuriyet’e konuştu. Yetkili, “Bizim stratejik ilişkilerimiz, başsavcının düzelttiği yanlış anlaşılmadan daha büyüktür” dedi.