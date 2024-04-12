Bir milli irade gaspı daha... CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi: Halk sokağa indi!
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yerel seçimi kazanan CHP'li Cemal Kurnaz'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatanın AKP'li adaya verilmesi üzerine başlayan devam ediyor.
Iğdır'ın Tuzla ilçesinde yerel seçimi kazanan CHP'li Cemal
Kurnaz'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatası Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) kararıyla AKP'li adaya verilmişti.
CHP, YSK'nın bu kararına olağanüstü itiraz başvurusunda
bulunmuştu.
Seçimi CHP'li Cemal Kurnaz'ın kazanmasına karşın mazbatanın
AKP'nin adayı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a verilmesi üzerine ilçede başlayan
protestolar sürüyor.
“HAK HUKUK ADALET”
Kurnaz'ın seçmenleri ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezinde yürüyüş düzenledi. Yurttaşlar yürüyüş sırasında “Hak hukuk adalet” sloganları attı.
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