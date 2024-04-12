Bir milli irade gaspı daha... CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi: Halk sokağa indi!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yerel seçimi kazanan CHP'li Cemal Kurnaz'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatanın AKP'li adaya verilmesi üzerine başlayan devam ediyor.

ANKA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:26
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Iğdır'ın Tuzla ilçesinde yerel seçimi kazanan CHP'li Cemal Kurnaz'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla AKP'li adaya verilmişti.

CHP, YSK'nın bu kararına olağanüstü itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Seçimi CHP'li Cemal Kurnaz'ın kazanmasına karşın mazbatanın AKP'nin adayı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a verilmesi üzerine ilçede başlayan protestolar sürüyor.

“HAK HUKUK ADALET”

Kurnaz'ın seçmenleri ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezinde yürüyüş düzenledi. Yurttaşlar yürüyüş sırasında “Hak hukuk adalet” sloganları attı.


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