Bir muvazzaf asker de aralarında: Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında görevdeki bir asker personelin de olduğu öğrenildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri değerlendirilen kişilere operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen bir emekli kıdemli albay, astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile muvazzaf uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Mola'dan kendisini ti'ye alan Tansu Dayan'a yanıt
- Ehliyet yenileme için son günler...
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- MHP'li Yıldız'ın 'Sansür Yasası' paylaşımına tepki
- Hapis getiren madde kabul edildi!
- Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- Finlandiya'dan Türkiye açıklaması