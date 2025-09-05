Bir tarafta kabul, bir tarafta ret… Zeybek’ten YSK kararları yorumu: ‘Bir garabete imza atıldı…’

YSK, CHP'nin itirazını kabul ederek, ilçe kongrelerinin devamına karar verdi. Ancak İstanbul İl Başkanlığı kayyumda kalmaya devam edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul 39. Olağan Kongresi’ne ilişkin kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

YSK’nın iki farklı kararını değerlendiren Zeybek, “YSK itirazlarımızı kabul etti. İstanbul’da 39. Olağan Kongre kaldığı yerden kararlılıkla devam edecek. Demokratik süreçleri yargı yoluyla durdurma girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Unutmayın ve zamanla daha iyi anlaşılacak... Hiçbir mahkeme, hiçbir güç, CHP’yi dizayn edemez. Halkın iradesiyle, demokrasiye olan inancımızla yolumuza devam ediyoruz. Mutlaka KAZANACAĞIZ” dedi.

Ardından YSK’nın il yöntemine kayyum atanmasına yönelik itirazı hatırlatan Zeybek, “Aynı YSK, İstanbul İl Yönetim Kurulu’na kayyum atanmasına yönelik itirazımızı reddetti. YANİ BİR GARABETE İMZA ATTI. Yine kalın harflerle belirtiyoruz Demokrasiden yana olun. Hukuktan yana olun. İktidar, yargıyı kendi siyasi çıkarları için araçsallaştırıyor; siz bu oyuna gelmeyin. Demokrasiyi baskı altına alma çabaları boşunadır. Biz, milletimizle birlikte aşacağız. Aşacağız ve demokrasiye sahip çıkacağız” dedi.