Bir yangın daha: Muğla Milas'ta makilik ve zeytinlik alanda alevler yükseldi!

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 5 helikopter, 4 uçak, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.