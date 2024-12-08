Birleşik Emekliler Sendikası: ‘Sefalete teslim olmayacağız’

Yayınlanma: 08.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2024 - 04:00

İzmir’de emekliler, yaşam koşullarını protesto etti. Birleşik Emekliler Sendikası’nın çağrısıyla Konak Meydanı’nda toplanan emekliler iktidarın emekçiyi, emekliyi düşünmediğini belirterek değişim istedi. “Sefalete teslim olmayacağız” yazılı pankart açan emekliler adına Birleşik Emekliler Sendikası üyesi Muazzez Özacar, “Emekliler yılı bitiyor. Yirmi üç gün kaldı. TÜİK 2024 yılı son enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK, hiç kimsenin inanmadığı bir oran açıklayacak. Emekli maaşlarımız gerçek olmayan bu orana göre belirlenecek. Bir yanda, emekliye verilecek zammı bütçenin kaldıramayacağını söyleyen iktidar, diğer yanda müteahhitlere, faizcilere, tefecilere araç garantisi, hasta garantisi, yolcu garantisi veriyor. Onların vergi borçlarını siliyor. Bütçeyi ona göre hazırlıyor. Bizler artık mazeret ve bahane dinlemek istemiyoruz. Çalışanlar ve emekliler lehine uygulanacak çözümler istiyoruz. Yönetemedikleri krizin toplumsal sorunun faturasını ödemek istemiyoruz. İktidar değişmelidir. 2025 yılı için hazırlanan bütçede verilmesi düşünülmeyen ama seçim yaklaşınca bağış yapar gibi sanki kendi cebinden veriyormuş gibi yaptıkları hazine yardımlarını veya seyyanen zamları istemiyoruz” dedi.