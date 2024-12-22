Birleşik Kamu İş Başkanı Yeşildağ: ‘Üye sayımız 1 milyona çıkmalı’

Yayınlanma: 22.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 04:00

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun 6. Olağan Genel Kurulu’nda ilk gün dün geride kaldı. Ankara’da bir otelde düzenlenen genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşçıer ve Suat Özçağdaş da katıldı. Burada bir konuşma yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, “Yaklaşık 200 bin üyemiz var ama yeterli değil. Şu salonda yoksulluk sınırı altında çalışmayan kimse yok. Üye sayımızın 1 milyona çıkması ve yetkili sendika olmamız lazım. Bugün emekten yana kazanımlar direniş ve eylemlerle elde edildi. 1 milyon kişiyle grev yaparsanız o hakkınız yasaya konur” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer de yaptığı konuşmada “Her birimiz toplumsal muhalefeti güçlü kılarak mücadeleyi büyütmek zorundayız. Karşımızda anayasa tanımayan, halkı birbirine kırdırmayı göze alabilen bir iktidar var” diye konuştu.