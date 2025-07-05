Birleşik Kamu-İş’ten belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepki: ‘Rutin haline getirilmeye çalışılıyor’

Bugün sabah saatlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan karara tepki geldi. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

“Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik bu uygulamalar, ne yazık ki artık Türkiye’nin olağan bir rutini haline getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak biz bu rutine alışmayacağız” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Masumiyet karinesi, hukukun en temel ilkelerindendir. Bir kişi, suçu yargı yoluyla sabit olana kadar masumdur. Henüz yargı süreci başlamamış, herhangi bir mahkûmiyet kararı ortada yokken, belediye başkanlarının ifadeye çağrılmak yerine sabaha karşı evlerinden gözaltına alınması; halk iradesine, demokratik değerlere ve adalet ilkelerini yok saymaktır. Yerel yönetimler, halkın doğrudan iradesiyle belirlenen kurumlardır. Seçimle iş başına gelen belediye başkanlarına yönelik bu tür uygulamalar, yalnızca bireylere değil, milyonlarca seçmenin tercihine ve demokrasiye karşı yapılan müdahaledir. Bizler, hukuk devletinden, demokrasiden ve halk iradesinden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Her türlü antidemokratik uygulamanın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.