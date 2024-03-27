Birlik ve Dayanışma Sendikası hükümete vergide adalet çağrısı yaptı:‘Neden adaletsiz vergi uyguladığınızı biliyoruz’

Vergideki adaletsizliği eleştiren Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Uzman Dr. Çağlar Özen aile hekimlerinin hakedişinden her ay yüzde 35 kesinti yapıldığını hatırlatarak “Bu vergi miktarı, İliç’teki maden kazasında ilgili firmanın silindiği iddia edilen vergi borcuna yakın” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:56
Birlik ve Dayanışma Sendikası hükümete vergide adalet çağrısı yaptı:‘Neden adaletsiz vergi uyguladığınızı biliyoruz’
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Birlik ve Dayanışma Sendikası, Mersin Tabip Odası (MTO), Sağlık Emekçileri Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Tabip-Sen, Hekim-Sen, Mersin Aile Hekimleri Derneği (MAHDER) ve Mersin Aile Sağlığı Çalışanları Derneği katılımıyla düzenlenen toplantıda ortak bir basın açıklaması yaparak, vergideki adaletsizliği eleştirdi. 

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Uzman Dr. Çağlar Özen aile hekimlerinin hak edişinden her ay yüzde 35 kesinti yapıldığını hatırlatarak “Bizleri bu ağır, haksız, adaletsiz vergi yükü altında ezen sayın yetkililer, sizi anlıyoruz. Niye böyle yaptığınızı yorumluyor, biliyor ve anlatıyoruz. Siz de bizi anlamak isterseniz kulak verin” çağrısı yaptı.

“MADEN FİRMASININ SİLİNEN VERGİ BORCU KADAR VERGİ KESİLİYOR”

Aile hekimlerinden kesilen vergi miktarının İliç’teki maden kazasında ilgili firmanın silindiği iddia edilen vergi borcuna yakın olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Çağlar Özen, “Her yıl yaklaşık 8.5 milyar Lira vergi ödeyen yaklaşık 30 bin aile hekiminin, aylık her 100 Lira hak edişinden 35 Lira vergi kesilmektedir. İliç’te doğayı katleden, kayıplara neden olan, kuşaklar boyu toplum sağlığını bozacağı öngörülen oradaki yaşamı kökünden sarsan felakete neden olanlardan silindiği iddia edilen 7.2 milyon dolar vergiye yakındır. Kaldı ki bizden kesilen bu vergi miktarına aile sağlığı çalışanı arkadaşların ödediği vergiler dahil değildir. Onların vergilerini de eklediğimizde, vergi borcu silindiği iddia edilen kaç patronun borcunu ödediğimizi siz hesap edin” yorumunu yaptı.



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