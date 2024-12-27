Bitlis’te CHP ilçe başkanına ‘Seni yaşatmam’ tehdidi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Bitlis’in Mutki ilçesinde CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, Adem Budak isimli şahıs tarafından “Seni yaşatmam, sen beni tanımıyorsun, senin partin terörist parti” ifadeleriyle tehdit edildi.

Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan detaylara göre müşteki Yol, Mutki Kaymakamlığı’na Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde işe gitmeden maaş alan 40 personel hakkında bilgi verdi. Şüpheli Budak ise “Sen kimsin benim kızımı şikâyet ediyorsun” diyerek CHP ilçe başkanlığını basarak Yol’u tehdit etti. kamera görüntüleri de bulunan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafların uzlaşmasını istedi. Uzlaşma teklifi müşteki tarafından reddedildi. Anlaşma sağlanamaması sebebiyle savcılık şüphelinin “Tehdit” suçu kapsamında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılığın talebi üzerine görülecek olan dava Mutki Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.