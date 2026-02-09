Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'e 'çevik kuvvet' ablukası: Giriş-çıkışlar kapatıldı!

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci kulüp odalarının Güney Kampüs’te bulunan Hamlin Hall binasından çıkarılarak Hisar Kampüsü’ne taşınmasına karşı başlayan protestolara polis müdahale etti.

Güney Kampüs’te çok sayıda çevik kuvvet ve gözaltı aracı konuşlandırılırken, öğrencilere biber gazıyla müdahalede bulunuldu.

HAMLİN HALL POLİS ÇEMBERİNE ALINDI

Rektörlük kararıyla daha önce yurt ve kulüp odası olarak kullanılan Hamlin Hall binasının “derslik yapılmak üzere” boşaltılmasına tepki gösteren öğrenciler, Güney Meydan’da toplandı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu alana çevik kuvvet sevk edildi, bina polis çemberine alındı.

GAZLI MÜDAHALE, GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI

Eylem sırasında polis tarafından “kanunsuzdur” anonsu yapıldı. Sloganların sürmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Üniversite güvenliği tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirmede, kampüse giriş ve çıkışların “ikinci bir emre kadar” durdurulduğu aktarıldı.

Aynı uygulamanın, kulüp odalarının boşaltıldığı gün de sözlü olarak iletildiği belirtildi.

“HİSAR KAMPÜSÜ İHTİYACI KARŞILAMIYOR”

Rektör Naci İnci’nin kararıyla Müzik, Sualtı Sporları, Güzel Sanatlar ve Spor Kulübü’nün Hamlin Hall’dan çıkarılması ve kulüp odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasının planlandığı bildirildi.

Öğrenciler ise Hisar Kampüsü’ndeki alanların kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek kulüp odalarında nöbet tutmaya başladı. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Güney Kampüs’e gelerek öğrencilere destek verdi.

‘BİZİM OLAN KAMPÜSLERİ GERİ ALACAĞIZ’

Cumhuriyet’e konuşan öğrenci A.G., üniversitede uzun süredir sistematik bir politika yürütüldüğünü belirterek, “Yaklaşık 1,5 yıldır kampüsü öğrencisizleştirmeye yönelik bir politika uygulanıyor. Okula gece yarısı girilmesi açık bir siyasi projeksiyonun parçası. Bunun son aşaması olarak öğrenci kulüp odalarının boşaltılması ve kilitlerinin değiştirilmesi bu yaklaşımın doğrudan yansımasıdır. Bugün çok sert bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Kayyım rektörlük, kampüse yığdığı çevik kuvvetle öğrenciler üzerinde baskı kurmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

A.G., mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bizim olan kampüsleri geri alma mücadelemiz sürecek” dedi.