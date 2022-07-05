Boğaziçi Üniversitesi 'huzur ve güvenliği bozma' gerekçesiyle mezun kartlarını iptal etti
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı, okulun bazı mezunlarına 'üniversitenin huzurunu bozma' gerekçesiyle mezun kartlarının süresiz olarak iptal edildiğini bildiren bir e-posta gönderdi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, mezun olan bazı öğrencilere mezun kartlarının süresiz olarak iptal edildiğine dair bir elektronik posta gönderdi.
Medyascope’un haberine göre, Sönmez’in mezun öğrencilere gönderdiği elektronik postada şu ifadelere yer verildi:
“Kampüste yaptığınız gösteri ve eylemlerle üniversitenin huzur ve güvenliğini bozduğunuz tespit edildiğinden, mezun kartınız süresiz olarak iptal edilmiş olup, kampüse girişinize izin verilmeyecektir. Bilgilerinizi rica ederim.”
'ALTI ARKADAŞIMA ELEKTRONİK POSTA GÖNDERİLDİ'
Mezun kartı süresiz iptal edilen Berke Gök, oluşabilecek herhangi bir eylem ve protestonun önüne geçmek için okullarına girişlerinin engellendiğini belirterek, kendilerine gelen elektronik posta hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Şu ana kadar duyduğum altı arkadaşıma böyle bir elektronik posta gönderildi. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve herhangi bir şey olmadan bir iptal söz konusu.”
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden daha önce mezuniyet töreninde gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili bir elektronik posta gönderildiğini söyleyen Gök, tören boyunca hiçbir protesto ve eylem yapmadıklarının da altını çizdi.
Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik birimi konu hakkında herhangi bir bilgilerinin olmadığını ve böyle bir şey olma ihtimalinin de olmadığını iddia etti.
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