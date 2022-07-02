Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere tehdit: Eylem yaparsanız mezun kartlarınızı iptal ederiz

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreni öncesinde okulun kurumsal iletişim ofisinden öğrencilere tehdit içerikli bir mail atıldı. Mezuniyet töreninde eylem yapılması durumunda mezuniyet kartlarının iptal edileceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:08
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere tehdit: Eylem yaparsanız mezun kartlarınızı iptal ederiz
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Boğaziçi TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen mailin ekran görüntüsü yer aldı.

Gönderilen mailde şu ifadelere yer verildi:

“Diploma törenlerinin tüm mezun adayları ve misafirleri için düzen ve güven içinde yapılabilmesi için kampüsümüzde mevcut kurallara uyulması gerektiğini hatırlatırız. Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri çeşitli grupların eylem alanı olarak kullanılamaz. Bu tür izinsiz eylemlere katılan mezunların mezun kartları iptal edilecek, kampüslere girişleri engellenecektir.” 


Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Töreni
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