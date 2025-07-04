Boğaziçi Üniversitesi'nde diplomasını yırtan Doruk Dörücü'nın ifadesi: 'Amacın üniversitelerin akademik özgürlük, özerklik ve kültüründe yaşanan erozyonu eleştirmek'

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall’de gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi 158. Mezuniyet Töreni’nde Sosyoloji Bölümü Mezuniyet Töreni sırasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Sosyoloji Bölümü yan-dal öğrencisi Doruk Dörücü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Dörücü, “Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım” şeklinde konuşarak diplomasını yırttı.

Dörücü, bu sabah evinden gözaltına alınarak Vatan Emniyet’e götürüldü. Dörücü’ye “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama” suçlamaları yöneltildi ve telefonuna el konuldu. Emniyetteki ifade işlemleri biten Dörücü, hastane kontrollerinin ardından mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi’ne getirilecek.

"AMACIM ÜNİVERSİTELERDEKİ EROZYONU ELEŞTİRMEK"

Doruk Dörücü’nün emniyet ifadesinde ise şunları söylediği öğrenildi:

“İddiaya konu Boğaziçi Üniversitesi 158. Mezuniyet Töreninde, Sosyoloji Bölümü Mezuniyet Töreni gerçekleşirken 'Müstakbel Cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomayı kayyumdan değil, Boğaziçinin seçilmiş rektöründen alırım, bu diploma hükümsüzdür' diyerek eylemde bulunmam konusu doğrudur, eylem isnat edildiği gibi gerçekleşmiştir. İlgili eylemi yaparken üzerime atılı olan suçlamadaki gibi 'Halkı kin ve nefrete sürükleme veya aşağılama' kastım kesinlikle yoktur. Olayın video kaydı izlendiği taktirde olası bir infiale karşı orada bulunan toplumu sakinleştirmeye çalıştığım, elim ile sessizlik çağrısında bulunduğum görülecektir. Yapmış olduğum anayasal çerçevede barışçıl bir protesto eylemidir. Eylemi yaparken ki amacım başta Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki üniversitelerin akademik özgürlük, özerklik ve kültüründe yaşanan erozyonu eleştirmektir."

"AYRIŞTIRICI BİR İFADE KULLANMADIM"