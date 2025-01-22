Bolu Belediyesi itfaiye raporunun perde arkası ortaya çıktı! Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında, Bolu Belediye Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Müdürlüğü'nün raporu ortaya çıktı. Raporda, "Yangına sebep olabilecek malzeme ve kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir." uyarısı yapıldı. Otel, uyarının ardından başvurusunun iptal edilmesini talep etti.

Bolu Belediyesi itfaiye raporunun perde arkası ortaya çıktı! Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:34

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'inde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Facianın yaşamasının ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Otelin başvuru dilekçesi üzerine, Bolu Belediye Başkanlığı'nın otelin restoran/kafe bölümü için yangın raporu ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre başvuru; otel adına Kadir Özdemir imzasıyla yapıldı. İtfaiye denetiminden geçemeyen otel yönetiminin yeniden başvuru yaparak 24 Aralık 2024'te uygulamanın iptalini istediği ortaya çıktı.

İtfaiyenin 8 maddeden uygunsuzluk bulduğu otelde yangının başladığı restoran kısmında tahliye çıkışlarındaki yetersizlik, elektrik tesisatındaki uygunsuzluk, alarm sisteminin yetersizliği dikkat çekti.

 


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