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Bolu Belediyesi’ne yeni operasyon: Özel Kalem Müdürü dahil birçok kişi gözaltında

Bolu Belediyesi’ne yeni operasyon: Özel Kalem Müdürü dahil birçok kişi gözaltında

1.07.2026 11:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bolu Belediyesi’ne yeni operasyon: Özel Kalem Müdürü dahil birçok kişi gözaltında

CHP'li Bolu Belediyesi’ne yeni bir operasyon daha yapıldı. Jandarma ekipleri özel kalem müdürünün aralarında olduğu şahısları gözaltına aldı.

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CHP'li Bolu Belediyesi'ne hedef alan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı.

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevinden uzaklaştırıldı.

Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tanju Özcan hakkında ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla dava açıldı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Bolu Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile birlikte belediye iştiraki şirketlerinde görevli İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K., ‘Zimmet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediyeye ait birimlerde aramalar yapılarak bazı dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor

İlgili Konular: #Tanju Özcan #Bolu Belediyesi