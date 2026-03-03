'Bolu'da cezaevi yokmuş gibi': Tanju Özcan Sincan Cezaevi'ne gönderildi!

Bolu Belediyesi’ni "irtikap" iddiasıyla hedef alan soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.
Mahkeme, dosya kapsamında adı geçen Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tanju Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, Özcan'ın tutukluluğu için Bolu yerine Ankara'ya gönderilmesine tepki gösterdi.
Poyraz, sosyal medya platformu X'teki hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanan müvekkilim Tanju Özcan'ın gece 2 saat bekletildikten sonra sanki Bolu'da cezaevi yokmuş gibi Ankara Sincan Cezaevi'ne gönderilmesi savunma hakkına darbedir."
