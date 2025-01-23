Bolu'daki otel yangınının ardından muhalefet, bakanları istifaya çağırdı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

Bolu’da yaşanan yangın sonrası muhalefet bakanlara ihmaller nedeniyle istifa çağrısı yaparken CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da başka ülkelerdeki istifa örneklerini işaret etti. Bakırlıoğlu, bakanların sorumluluk almamasını eleştirerek “Onlarca yurttaşımızın vefat ettiği felaketten sonra tek bir yetkili, tek bir bakan sorumluluk almadı. İstifa etmedi” dedi. Bakanları istifaya çağıran Bakırlıoğlu, dünyadan şu örnekleri sıraladı: