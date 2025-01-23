Bolu'daki otel yangınının ardından muhalefet, bakanları istifaya çağırdı

Bakırlıoğlu, bakanların sorumluluk almamasını eleştirerek “Onlarca yurttaşımızın vefat ettiği felaketten sonra tek bir yetkili, tek bir bakan sorumluluk almadı. İstifa etmedi” dedi.

Bolu'daki otel yangınının ardından muhalefet, bakanları istifaya çağırdı
Abone Ol google-news
Sarp Sağkal
Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Bolu’da yaşanan yangın sonrası muhalefet bakanlara ihmaller nedeniyle istifa çağrısı yaparken CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da başka ülkelerdeki istifa örneklerini işaret etti. Bakırlıoğlu, bakanların sorumluluk almamasını eleştirerek “Onlarca yurttaşımızın vefat ettiği felaketten sonra tek bir yetkili, tek bir bakan sorumluluk almadı. İstifa etmedi” dedi. Bakanları istifaya çağıran Bakırlıoğlu, dünyadan şu örnekleri sıraladı:

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, resmi kullanım için verilen tabletinde yaklaşık 11 bin sterlinlik mobil internet faturasına ilişkin soruşturma sonucunun duyurulmasından üç saat önce istifa etti.
  • Yunanistan’da Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, bir feribotun mürettebatı tarafından itilen bir adamın düştüğü suda boğularak ölümü üzerine istifa etti.
  • Okullara bir hata sonucu küflü pirinç gönderilince istifa eden Japonya Tarım Bakanı Seiichi Ota istifa etti.

Etiketler: #Vehbi Bakırlıoğlu #CHP #bolu #Yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler