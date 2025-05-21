Borsada manipülasyon soruşturması: AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi kaçacakken yakalandı

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı iddiaları araştırıldı.

Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de tespit edilen şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

T24’ün aldığı bilgiye göre, temeli üç yıl öncesine dayanan soruşturma kapsamında, daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan AKP eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi ve eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya göre, Matriks isimli yazılım şirketinin hisselerinde 9 Mart 2022 - 7 Eylül 2022 döneminde olağandışı hareketlilik gözlendi. Yapay yükselişlerle küçük yatırımcının zarara uğratıldığı tespit edildi.

Borsadaki manipülatif hareketlerin arkasında Ünsal Ban, Ahmet Karakaş, Erdal Pamukçu, Eray Aktay, Mürsel Pamukçu, Ünal Ban, Hüseyin Kısak ve Dentak Eğitim adlı şirketin olduğu tespitleri yapıldı, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 24 Temmuz 2024'te aralarında Ban’ın da olduğu 7 kişi ve bir şirketin 2 yıl boyunca borsada işlem yapmasını yasakladı. SPK ayrıca, 7 kişi hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu. Dün soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi.

Eray Aktay'ın yurt dışında olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı olan Ban’ın yurt dışına kaçmak için gittiği Fethiye’de gözaltına alındığı ve İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. Ban’ın abisi Ünal Ban şoförü Ahmet Karakaş hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

AKP’Lİ TAŞKESENLİOĞLU DA İFADE VERMİŞTİ

Söz konusu iddia, Ban ve eski eşi ile çocuklarının da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında “mal varlığını aklama” suçundan açılan davada, Ban’ın eski eşi, eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun savcılıkta verdiği ifade de yer almıştı.

Taşkesenlioğlu, “…bu şahıslar ile birlikte borsada alım satım yapmaya başladıklarını boşanma dilekçemi verdikten sonra öğrendim. Birlikte borsadaki Matriks hisse senedini manipüle ettiklerini öğrendim. SPK bu konuyu araştırırsa başka hisse senetlerinde de manipülasyon yapıldığı ortaya çıkacaktır. Ünsal’ın bu manipülasyonlardan elde ettiği gelirleri şoförü Ahmet Karakaş ve eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Abisi Ünal Ban gibi şahıslar üzerinden aklamaya çalıştığını düşünmekteyim. Yukarıda bahsettiğim otelde bulunan bilgisayarlar incelendiğinde tüm bu işlemler ile ilgili delillerin ortaya çıkacağını düşünüyorum” demişti.