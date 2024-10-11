Boşanma aşamasındaki eşi tarafından uzaklaştırma kararı varken öldürüldü

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Antalya’da Fadim Temirhanoğulları, üç ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından geçen ay tabancayla öldürüldü. Olayın ardından Temirhanoğulları tutuklanırken kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.İ. serbest bırakıldı. Cumhuriyet olayın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerinden Nuran Karahan ile konuştu.

‘VERİLERİ PAYLAŞMIYOR’

Karahan, “Fadim, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı varken öldürüldü. İçişleri Bakanlığı kadın cinayetleri ve şiddete dair verileri kamuoyuyla paylaşmıyor. Kendileri veri tutmayan, rapor yayınlamayan, analiz yapmayan bakanlıklar bizim raporlarımızı da mı görmüyorlar? Kadınlar en çok, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar. 6284 sayılı kanunu etkin uygularsak kadınların yaşamını koruyabiliriz. Biz tüm kadınların eşit yaşam hakkı için kanunu her yerde anlatmanın, etkin uygulatmanın yoluna çıktık. Bakanlık kafasını çeviredursun, çevirdiğinde 6284’ü ve bizleri görmediği bir yer bırakmayacağız” dedi.